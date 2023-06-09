أزمة خطيرة .. "الأهلي يخرق القوانين بمفاوضات سرية مع نجم الاتحاد"

أحمد فرهود
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الإتحادالأهليأحمد حجازيدوري روشن السعوديالدوري المصري الممتاز

غضب اتحادي من مفاوضات النادي الأهلي السرية مع نجم الفريق

يبدو أن الأيام القليلة القادمة، قد تشهد أزمة خطيرة؛ بسبب النجم الدولي المصري أحمد حجازي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

الاتحاد أعلن مساء اليوم الجمعة، خضوع حجازي لعملية جراحية ناجحة، الأربعاء الماضي؛ بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة؛ وسط أنباء عن تفاوض النادي الأهلي المصري "معه".

وحسب تقارير مصرية عديدة، دخل مسؤولو الأهلي في مفاوضات مع اللاعب؛ لبحث التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الحالي، حال تأكد رحيله عن قلعة العميد.

وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي منار شاهين، المقرب من البيت الاتحادي: "إذا كان هذا الكلام صحيح.. فهذا خرق واضح للعقود".

وأكد شاهين في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على أن عقد أحمد حجازي، لا يزال ساريًا مع نادي الاتحاد، متسائلًا: "كيف تم التواصل مع اللاعب؟!".

جدير بالذكر أن الساعات الماضية، شهدت تضاربًا قويًا في الأنباء، بشأن بقاء حجازي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أو الرحيل بعد الإصابة.

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