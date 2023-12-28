"أزمة خانقة تشعل الصراع" .. بايرن ميونخ يخطط لخطف "مُسكن آلام أنشيلوتي"

من يفوز بلاعب عمره 30 عامًا؟

يشتعل الصراع في الميركاتو الشتوي بين العملاقين ريال مدريد وبايرن ميونخ من أجل الفوز بخدمات المدافع الفرنسي المخضرم رافائيل فاران.

وتحدثت تقارير صحفية في إسبانيا، بشأن اهتمام ريال مدريد بالتوقيع مع فاران لحل أزمته الدفاعية، عقب إصابة كل من إيدير ميليتاو وديفيد ألابا، بينما لا يمتلك الملكي سوى أنطونيو روديجر وناتشو فرنانديز، قلبي الدفاع الوحيدين المتاحين.

وكشفت شبكة "ESPN" الإسبانية، أن المدافع الفرنسي قرر بالفعل العودة إلى سنتياجو برنابيو، حيث كانت له تجربة فريدة مع النادي الملكي الذي عاش بين جدرانه 10 أعوام قبل أن يرحل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2021.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرى كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أن فاران سيكون حلًا استثنائيًا لمعضلة الملكي الحالية، على المدى القريب، حتى يستطيع النادي استعادة لاعبيه المصابين خلال الشهور الستة المقبلة وتدعيم دفاعه بشكل قوي في الميركاتو الصيفي.

إلا أن هناك خصمًا شرسًا يعترض طريق بايرن ميونخ نحو صفقة فاران، وهو بايرن ميونخ الذي يعاني دفاعيًا أيضًا خلال شهري يناير وفبراير المقبلين، في ظل رحيل كيم مين جاي ونصير مزراوي للمشاركة في كأس آسيا وبطولة الأمم الأفريقية، على الترتيب.

وتلتقي رغبة الريال والبايرن مع فاران الذي يسعى بقوة للرحيل عن "أولد ترافورد"، بسبب قلة مشاركاته مع المدرب الهولندي إريك تين هاج خلال الموسم الحالي، لذلك سيبحث في الأيام القليلة المقبلة عن العرض الأنسب له.