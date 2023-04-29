أزمة جديدة في بايرن ميونخ .. الإدارة متهمة بغسيل الأموال!

الأزمات تتوالي على بايرن ميونخ هذا الموسم

ذكرت تقارير صحفية اليوم السبت، أن نادي بايرن ميونخ تم التحقيق معه بسبب تهمة غسيل أموال لمجلس إدارته.

ويعاني مجلس إدارة الفريق البافاري في الفترة الأخيرة من فوضى كبيرة مع الرئيس الفخري أولي هونيس، وتراجع كبير في نتائج الفريق وخروجه من البطولات الهامة مثل دوري الأبطال، واحتلاله المركز الثاني في الدوري الألماني حتى الآن.

ووفقًا لصحيفة "بيلد'' الألمانية فإن هناك بحثًا للشرطة أجري يوم الثلاثاء الماضي في مكاتب النادي للتحقيق في عملية غسيل أموال تورط فيها الأوليغارش أليشر عثمانوف، الذي يرتبط بعلاقة جيدة للغاية مع هونيس.

وأضافت الصحيفة أن هونيس منح عثمانوف تذاكر "VIP" لمباريات مهمة لبايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة أن عملية غسيل الأموال لم تكتمل بعد ولم تصدر سلطات بايرن ميونخ حكمًا بشأن الأمر وسيتم الانتظار لمعرفة ما إذا كان هونيس سيكون متورطًا في هذه الجريمة أم لا.