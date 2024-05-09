أزمة بسبب صلاح .. نونيز ليس الوحيد الذي أشعل الخلاف بين كلوب وليفربول!

الإدارة كانت محقة في صلاح

تصدر المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز عناوين الصحف الفترة الماضية، بسبب حذفه كل ما يتعلق بليفربول على حسابه بموقع إنستجرام.

فشل نونيز في إثبات نفسه مع الريدز وما فعله مؤخرًا، جعل الجماهير تتذكر الاختلاف الذي دار بين يورجن كلوب وإدارة النادي على التعاقد معه من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه استرليني.

موقع "ليفربول إيكو" قال إن نونيز كان الخيار المفضل بالنسبة لكلوب، بينما كان يريد النادي التعاقد مع كريستوفر نكونكو الذي كان يلعب للايبزيج وقتها قبل انتقاله إلى تشيلسي في وقت لاحق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار إلى أن نونيز لم يكن التوقيع الوحيد الذي اختلف فيه المدرب الألماني مع إدارة ناديه، حيث يعتبر صلاح النموذج الأبرز على الإطلاق الذي جاء من روما ليصبح أحد أهم اللاعبين في تاريخ الفريق.

كلوب أراد التعاقد مع يوليان براندت من باير ليفركوزن قبل انضمامه لدورتموند، ولكن إدارة النادي بذلت مجهودات مكثفة لإقناعه بالتعاقد مع صلاح، وهي الصفقة التي نجحت بشكل مبهر.

وكان ليفربول قد حاول التعاقد مع براندت في البداية لتلبية مطالب كلوب، ولكن الألماني قرر البقاء مع ليفركوزن ثم رحل بعدها في 2019.

يذكر أن كلوب يستعد للرحيل عن ليفربول بنهاية هذا الموسم، ومن المتوقع أن يأتي آرني سلوت مدرب فينورد الهولندي بدلًا منه.