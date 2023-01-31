أزمة أوروبية لتشيلسي بسبب صفقات يناير!

أزمة تشيلسي بسبب الصفقات الكثيرة!

يواجه نادي تشيلسي الإنجليزي، معضلة أوروبية بسبب عدد الصفقات التي أجراها الموسم الحالي.

وضم تشيلسي كلًا من جواو فيليكس ومودريك ومادويكي وبادياشيل وفوفانا وسانتوس، ومن المرجح أن يضم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز قبل غلق سوق الانتقالات.

وسوف يواجه جراهام بوتر مشكلة تسجيل الصفقات الجديدة في دوري أبطال أوروبا، فالعدد المسموح به ثلاث لاعبين فقط من الصفقات الجديدة.

لذا سيواجه البلوز أزمة في تحديد اللاعبين الثلاث الأنسب للتسجيل في قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا.

ويواجه تشيلسي بورسيا دورتموند في منتصف فبراير، في دور ال16 من دوري أبطال أوروبا.