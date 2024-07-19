أزمة العنصرية كانت الأولى فقط.. ورطة جديدة لإنزو فيرنانديز!

يضاف إلى أزمته الأخيرة مع فرنسا..

أدين نجم نادي تشيلسي، إنزو فيرنانديز، لعدم تقديم معلومات كافية حول قيادته سيارة “بورشه” ارتكبت مخالفة قيادة في كارمارثينشاير بالمملكة المتحدة.

تم اتهام لاعب كرة القدم الأرجنتيني البالغ من العمر 23 عامًا بعدم تقديم معلومات إلى شرطة “دايفد باريس” في 27 ديسمبر من العام الماضي.

وأدين لاعب خط الوسط في فريق الدوري الإنجليزي الممتاز غيابيا في جلسة استماع في محكمة يانيلي القضائية يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في لانيلي في 11 سبتمبر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأجل القضاة الجلسة لإصدار الحكم للنظر فيما إذا كانت هناك تدابير مخففة يمكن اتخاذها في تلك الحالة لعدم حرمانه من القيادة.

المخالفات المرورية لها علاقة بخرق الإشارة الحمراء والقيادة دون تأمين، وهي مخالفات قيادة تستوجب التقاضي في المملكة المتحدة وقد تصل عقوبتها إلى منع تراخيص القيادة نهائيًا.