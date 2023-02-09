أزمة البث انتهت .. بشرى نهائي المونديال بين الهلال وريال مدريد

المباراة من المقرر أن تقام بعد غدٍ السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الرياض

يتهيأ الجميع في الوطن العربي لمشاهدة الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية المغرب 2022، بعد غدٍ السبت، للمرة الأولى في تاريخ الأندية السعودية والثالثة في تاريخ العرب.

الزعيم سيلتقي بريال مدريد الإسباني؛ بطل أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء السبت، بتوقيت العاصمة السعودية "الرياض"، في مدينة الرباط المغربية.

وبعدما احتفظت شبكة قنوات "SSC" السعودية بحقوق بث جميع مباريات مونديال الأندية 2022 منذ انطلاقه بشكل حصري ومشفر للمشتركين بها فقط، قررت رفع التشفير عن النهائي.

وأوضحت شركة الرياضة السعودية أن النهائي سيُنقل مجانًا للجميع في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لمستخدمي أجهزة "GOBX"، وكذلك عبر منصة "شاهد" سواء لمشتركي المنصة أو غير المشتركين.

يذكر أن الزعيم وصل للنهائي بعد الفوز أمام فلامنجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدفين، بينما صعد الملكي بالفوز أمام الأهلي المصري برباعية مقابل هدف وحيد.