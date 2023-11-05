"أزمة اختطاف رهينة" تهدد مخططات برشلونة لمباراة شاختار في دوري الأبطال

أزمة رهينة مطار هامبورج تتسبب في مشكلة لبرشلونة

يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة نظيره شاختار الأوكراني، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في مدينة هامبورج الألمانية.

ويبدو أن سفر فريق برشلونة إلى هامبورج قد يواجهه بعض المشاكل، بعد أزمة قيام شخص تركي مسلح يبلغ من العمر 35 عامًا، بخطف طفله صاحب الـ4 أعوام، الذي يُشارك طليقته في حضانته، في سيارة اقتحم بها مدرج مطار هامبورج، مما أوقف حركة الطيران، مُطالبًا بالسفر إلى تركيا.

وأشارت صحيفة "AS" الإسبانية إلى أن مسؤولي برشلونة يتابعون الحادثة بقلق كبير، الأمر الذي قد يجعلهم يُغيرون رأيهم خطتهم، حيث قد يتم السفر عبر رحلة خاصة الساعة 9:55 صباحًا، والوصول إلى هامبورج في تمام 12:45 ظهرًا.

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وطالب مسؤولو برشلونة بتعزيز الإجراءات الأمنية أثناء إقامة الفريق في هامبورج، حيث لم تكن هي المرة الأولى خلال الأسابيع الأخيرة، التي يحدث فيها أحداث أمنية، بعد أن تم التهديد بوجود قنبلة في مطار هامبورج، ليتم إغلاقه بضع ساعات.

وحتى الآن مازال برشلونة يحتفظ بخطته الأولية بالسفر إلى مطار هامبورج بشكل طبيعي، مع ترك الباب مفتوحًا أمام جميع الاحتمالات، في انتظار تطور الأحداث.