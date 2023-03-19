"أزالت الضغط عنه" .. زلاتان إبراهيموفيتش يكشف كواليس هدية إسماعيل بن ناصر الخاصة

نجم ميلان يكشف سبب ارتدائه شارة القيادة في مواجهة أودينيزي بدلًا من بن ناصر

تحدث زلاتان إبراهيموفيتش، نجم فريق ميلان، عن هزيمة فريقه بالأمس أمام أودينيزي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

ونجح إبراهيموفيتش في تسجيل هدف من ركلة جزاء جعله أكبر هداف في تاريخ الدوري الإيطالي، لكن هدفه لم يكن كافياً لمنع ميلان من الانهيار واستقبال شباكه ثلاثة أهداف.

وقال زلاتان صاحب الـ41 عامًا في تصريحات عقب المباراة عن رقمه القياسي كأكبر اللاعبين سنًا في البطولة وكسره رقم بيلي كوستاكورتا: "من الأفضل الاحتفاظ بهذا السجل لا أريده".

وكشف إبراهيموفيتش عن حقيقة ارتدائه شارة القائد والتي ذهبت له كهدية من إسماعيل بن ناصر قائلًا: "لقد تلقيت زيارة منه في غرفة الفندق بالقرب من موعد المباراة و قال لي إنني أريدك أن تكون قائدًا وقلت له إن الأمر على ما يرام سأزيل هذا الضغط عنك حتى تتمكن من التركيز على المباراة ".

وتوقف رصيد ميلان بعد الهزيمة عند 48 نقطة في المركز الرابع بينما رفع أودينيزي رصيده إلى 38 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإيطالي.