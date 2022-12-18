"أريد مشاهدة ميسي ومبابي".. من يساند ليبرون في نهائي كأس العالم؟

نجم السلة يساند من في نهائي المونديال؟

رفض نجم كرة السلة ليبرون جيمس توقع بطل نهائي كأس العالم قطر 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، فيما أوضح أنه ينتظر مشاهدة ليونيل ميسي وكيليان مبابي "أحد أعظم لاعبي الكرة على الإطلاق".

في حديثه إلى الصحفيين بعد فوز ليكرز 126-108 على ناجتس، ابتسم جيمس عندما سئل عن اختياره ثم أشاد لاحقًا بقائد الأرجنتين ونجم الديوك.

وقال: "لن أختار"، ثم واصل: "أريد فقط أن أرى مباراة جيدة مثل بقية العالم ... ستكون مباراة رائعة وأنا أتطلع إلى رؤية اثنين من أعظم اللاعبين على الإطلاق في هذه الرياضة".

ويمر البرغوث بفترة جيدة للغاية مع المنتخب الأرجنتيني منذ بداية البطولة إذ سجل 5 أهداف حتى الآن، فيما يعادله مبابي بنفس الرقم أيضًا.

جدير بالذكر أن المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا سوف تلعب مساء اليوم، الأحد، على ملعب لوسيل في قطر.