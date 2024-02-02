"أريد رقمك" .. المشجع الإيفواري يعتذر لزوجته لمحاولة خيانتها!

المشجع الإيفواري نادم على ما فعله

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كشف المشجع الإيفواري أنسيلمي سانتوس، الذي تواجد في مدرجات مباراة منتخب بلاده أمام السنغال بكأس أمم إفريقيا 2023، عن كواليس ما دار بينه وبين المشجعة التي كانت بجواره بعد انتهاء المباراة بتأهل كوت ديفوار إلى ربع النهائي.

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وبعد أن نجح منتخب كوت ديفوار في التأهل إلى ربع نهائي كأس إفريقيا 2023، قام المشجع بمحاولة التودد لمشجعة كانت بجواره، الأمر الذي تسبب في سخرية الجماهير من تلك المحاولة.

وقال سانتوس خلال تصريحات لـ "Actu Foot": "قلت لها أريد رقمك، ولكنها لم ترغب في ذلك، ولذلك لم أصر على هذا الأمر، وأريد أن أغتنم الفرصة وأعتذر للسيدة وزوجتي وأطفالي".

وعبر المشجع الإيفواري عن ندمه من فعلته بعد تأهل منتخب بلاده إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، على حساب منتخب السنغال حامل اللقب، خاصة وأن صورته مع المشجعة أصبحت مادة للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد المواجهة.

ونجح المنتخب الإيفواري في تحقيق الانتصار على نظيره السنغالي، بعد أن وصل الفريقين إلى ركلات الترجيح التي تفوق فيها الأفيال على الأسود.

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