"أريد أن أكون بطلًا" .. كيليان مبابي يكشف عن طموحه مع باريس سان جيرمان!

تعرف على ما قاله مبابي قبل كلاسيكو مارسيليا

كشف النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، عن طموحه مع ناديه، بعد أن اقترب من الرحيل عن صفوفه بنهاية الموسم الحالي.

ويستعد مبابي رفقة فريقه لمواجهة مارسيليا مساء اليوم، بكلاسيكو الدوري الفرنسي، بالجولة 27 ضمن منافسات البطولة.

وقال مبابي خلال تصريحات لـ "Telefoot": "أريد أن أكون بطلًا للرواية خلال الأشهر المقبلة، هناك أشياء مثيرة للغاية تحدث في النادي، ومباراة الأحد مهمة جدًا بالنسبة لنا وللجماهير وأيضًا لغرفة تبديل الملابس".

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وأضاف: "عدم خسارتي أمام مارسيليا ليست سيئة، حيث لم أخسر أمامه على أرضنا أو في فيلودروم أو ملعب محايد".

ويسعى مبابي لقيادة باريس لتحقيق الانتصار على مارسيليا، من أجل تعزيز صدارته لترتيب الدوري الفرنسي، حيث يفرق عن بريست صاحب المركز الثاني بـ9 نقاط.