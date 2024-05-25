"أريد الاستمتاع بكل لحظة" مبابي يرفض الاعتراف بريال مدريد في ليلة وداع باريس سان جيرمان!

مبابي يرفض الاعتراف باقترابه من ريال مدريد...

رفض كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، الاعتراف باقترابه من الانضمام إلى ريال مدريد، بعد قرارة بالرحيل عن صفوف الفريق الباريسي، بنهاية الموسم الحالي.

وأنهى كيليان مبابي، موسمه مع باريس مساء اليوم السبت بعد الفوز على ليون، في نهائي كأس فرنسا بهدفين مقابل هدف، ليودع النجم الفرنسي فريقه.

وكان مبابي، قد أعلن قبل أسابيع رحيله عن صفوف باريس، بنهاية الموسم الحالي، دون أن يكشف عن وجهته القادمة، في ظل ارتباطه بالانضمام إلى ريال مدريد، بحسب ما ذكرت التقارير الصحفية، وألمحت له والدته.

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وقال مبابي، في تصريحات عقبت اللقاء وأثناء الاحتفال باللقب: " ا أريد أن أضيع لحظاتي الأخيرة هنا. أريد الاستمتاع بكل لحظة".

جدير بالذكر أن التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن ريال مدريد، ينوي الإعلان عن الصفقة، بعد مباراته المرتقبة أمام بوروسيا دورتموند، في نهائي دوري أبطال أوروبا، مطلع شهر يونيو القادم، وقبل انطلاق بطولة يورو 2024.