"أريد استكمال خطتي".. مورينيو يستهدف العودة إلى البريميرليج من بوابة مستحيلة!

ولايته الأولى لم تكن كافية لإظهار قدراته

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق بالوجهة المقبلة للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لروما الإيطالي.

وكانت إدارة روما، قد أعلنت إقالة مورينيو من منصبه بعد خسارة قاسية من ميلان، ليتعقد موقف فريق الذئاب الذي يحتل المركز التاسع في الدوري الإيطالي، وقررت تعيين دي روسي بدلًا منه.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن مصادر مقربة من مورينيو أكدت أنه يريد العودة إلى مانشستر يونايتد وأنه يشعر أن ولايته الأولى لم تكن كافية لإظهار قدراته وإنجاز خطته طويلة الأمد مع الشياطين الحمر.

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وأضافت: "رغم صعوبة أن يحدث ذلك، لكن جوزيه مورينيو يريد العودة إلى مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة، حيث أنه حريص على العمل مع النظام الجديد للنادي مع تولي السير جيم راتكليف دفة القيادة".

وتولى مورينيو تدريب اليونايتد في 2016 بعد رحيل الهولندي لويس فان جال، حيث ساهم في فوز الفريق بالدوري الأوروبي وكأس الرابطة في موسمه الأول.

وفي الموسم الثاني، ساهم في احتلال مانشستر يونايتد وصافة البريميرليج، على الرغم من أنه أنهى المسابقة بفارق 19 نقطة خلف البطل مانشستر سيتي.