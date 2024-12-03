أرني سلوت: مباراة صلاح الأخيرة أمام مانشستر سيتي؟ ربما يقصد "مو" طردهم من البريميرليج!

المدرب الهولندي يحذر لاعبيه من خطر كبير

لجأ الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، إلى السخرية الصريحة للتعليق على تصريح نجم فريقه محمد صلاح، بشأن مباراته الأخيرة أمام مانشستر سيتي في "الآنفيلد".

وكان محمد صلاح، قد أطلق تصريحًا مثيرًا للجدل كعادته مؤخرًا، بشأن مستقبله مع ليفربول، قال خلاله إنه سعيد بالانتصار الأخير على مانشستر سيتي (2-0)، لأنها ستكون المباراة الأخيرة له أمام النادي السماوي في الآنفيلد، على اعتبار أن عقده ينتهي في الصيف المقبل.

وسئل أرني سلوت، حول مستقبل محمد صلاح في ليفربول بعد التصريح الأخير، خلال المؤتمر الصحفي لمباراته المقبلة أمام نيوكاسل، ليرد مازحًا: "ربما يعرف محمد صلاح المزيد عن 115 اتهامًا الموجهة لمانشستر سيتي، لذلك يتوقع ألا يكونوا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم المقبل".

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وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قد وجهت اتهامات لمانشستر سيتي بارتكاب 115 مخالفة تتعلق باللوائح المالية في فبراير 2023، مع توقعات بأن تصل العقوبات ضد النادي السماوي إلى حد الطرد من البريميرليج.

وأضاف: "الإجابة المملة هي نفسها دائمًا. هذا ليس المكان المناسب لي للحديث عن عقد محمد صلاح .. لقد كانت مزحة، أكرر أنها كانت مزحة".

وبعد توسيع الفارق إلى 11 نقطة مع مانشستر سيتي حامل اللقب وبفارق تسع نقاط عن آرسنال الوصيف، قلل المدرب الهولندي من أهمية الحديث عن كون فريقه مرشحًا للفوز باللقب، مؤكدًا أن الطريق لا يزال طويلاً حتى نهاية الموسم.

وأوضح: "ليس من المميز بالنسبة لنا أن نكون على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري أبطال أوروبا. هذا النادي ولاعبوه اعتادوا على أن يكونوا على قمة الدوري ويتنافسون على كل كأس".

واستمر: لقد مروا بهذا الأمر أكثر من مرة. كما أنهم يعرفون أن الموسم طويل وأن الفوز بالدوري ضد أمثال تشيلسي وآرسنال ومانشستر سيتي - المنافسين الرئيسيين لنا - يتطلب أن تكون في قمة أدائك لمدة 10 أشهر".

وختم: "لقد رأينا جودة الأندية الثلاثة بالفعل ونعلم أنه يتعين علينا أن نبقى في قمة أدائنا. نواجه الآن نيوكاسل الذي تغلب على آرسنال وتشيلسي على أرضهما، وتعادل مع مانشستر سيتي. لا يحتاجون مني أن أخبرهم بمدى صعوبة المباراة".