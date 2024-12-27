أرني سلوت عن حسم ليفربول للدوري: انظروا إلى مانشستر سيتي ولن أجيب عن سؤال عقد صلاح!

تصريحات ذات مغزى من المدرب الهولندي

رغم التفوق المذهل الذي يعيشه في الآونة الأخيرة، يقول مدرب ليفربول آرني سلوت إن التراجع الغريب الذي يحدث لمانشستر سيتي حامل اللقب يُظهر أن أي شيء يمكن أن يحدث في سباق اللقب.

يتقدم ليفربول بفارق سبع نقاط على أقرب منافسيه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن تقدم ليفربول لا يعني الكثير بالنسبة لآرني سلوت، حتى بعد أن عاد الريدز من التأخر ليهزم ليستر سيتي 3-1 في أنفيلد وهي النتيجة التي عززت قبضتهم على الصدارة بعد خسارة تشيلسي صاحب المركز الثاني 2-1 على أرضه أمام فولهام.

وقال سلوت في تصريحات لشبكة "بي بي سي": "بالطبع ننظر إلى جدول الترتيب ولكننا نعلم أيضًا مدى صعوبة هذا الدوري، قبل شهرين كنا متأخرين بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "ما يمكن أن يفعله هذا الدوري إذا تعرضت لإصابات وإيقافات يمكن أن يحدث لأي فريق، لذا يجب أن نبقى في قمة أدائنا".

وأضاف سلوت في تصريحات أخرى لـ "أمازون برايم": "إنها إجابة مملة بعض الشيء ولكن بصفتي مديرًا فنيًا أعرف أنني ينبغي أن أسير الأمر بمنطق مباراة بمباراة، وأعرف عدد المباريات التي يتعين علي لعبها".

وعاد ليؤكد أن الدوري الإنجليزي مختلف عن أي دوري آخر فقال: "الكثير من الفرق لديها الكثير من الجودة. إذا حدث هذا في الدوري الهولندي (تصدر ليفربول) فسأقول حسنًا انتهى الأمر".

وأضاف المدرب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة وست هام عن مستقبل الثلاثي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وألكسندر أرنولد: "ليس لدي جديد بشأنهم، ستسألوا دومًا لأن هذا هو عملكم، لكنني لن أجيب هنا".