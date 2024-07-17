أرقام رونالدو وبيكهام ستصبح ماضيًا.. قميص مبابي في ريال مدريد يصنع التاريخ!

القميص الأبيض يستقبل أسطورة جديدة..

من المتوقع أن يتمكن كيليان مبابي من تحطيم رقمين سجلا من قبل باسم كل من ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو، وهو رقم "أكثر مبيعات القمصان للاعب جديد في تاريخ ريال مدريد".

ووصلت مبيعات قميص مبابي رغم أنه لم يخض أي مباراة رسمية بعد مع ريال مدريد حتى الآن إلى 7000 عملية بيع يوميًا عبر الموقع الإلكتروني والمنافذ الرسمية لقمصان ريال مدريد في إسبانيا، وذلك خلال أسبوع واحد من طرح القمصان، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية.

وكان رونالدو قد وصل خلال وقت أطول إلى 3300 عملية بيع يومي عبر المنافذ الرسمية والمتجر الإلكتروني للنادي الملكي، ما يعني أن على مبابي الوصول إلى 2000 عملية بيع في الطرح المقبل الذي طلب ريال مدريد من أنصاره خلاله أن "يتحلوا بالصبر" في عمليات الشراء حتى يتم توفيره بشكل كبير.

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وبشكل عام كان قد وصل كل من ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو إلى رقم "مليون قميص" في أول عام، لكن رونالدو حقق ذلك في أول عام كامل، وبيكهام حققه في 6 أشهر.

المعدل الذي يتم به شراء قميص كيليان مبابي أكثر جنونًا من معدلات النجمين على صعيد يومي، بالمعدل ذاته قد يصل إلى المليون قميص قبل انتهاء العام الجاري 2024، ما يعني تحطيمه للرقمين القياسيين الأعلى في مبيعات قمصان لاعبي الفريق.