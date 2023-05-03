"لا أرغب في رؤية نيمار بقيمص مانشستر يونايتد"

تهاني سليم
|
neymar(C)Getty Images
نيمارمانشستر يونايتدانتقالاتباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإنجليزي الممتاز

لاعب مانشستر يونايتد السابق لديه أسبابه في رفض تعاقد فريقه مع نيمار

لا يرغب الفرنسي لويس ساها، لاعب مانشستر يونايتد السابق، في رؤية البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان، ليس لأنه لا يفضل أسلوب لعب الدولي البرازيلي ولكن لأسباب أخرى شرحها.

وتتناثر الشائعات عن إمكانية انتقال نيمار من باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتحدث ساها لـ Betfred في تصريحات نقلها موقع سبورت الإسباني "لا أرغب في رؤيته بقميص مانشستر يونايتد بسبب الاهتمام الإعلامي المبالغ فيه الذي سيجذبه نجم مثله. هيكلة الفريق مهمة جدًا وأحيانًا تكون هشة".

رفض لويس للاعب البرازيلي ليس لأنه يكرهه "أنا مشجع كبير للاعب على أرض الملعب. لكن لا أعتقد أنه وصل لما كان متوقعًا منه في آخر 3 أو 4 مواسم مع باريس سان جيرمان".

لكن ساها الذي قضى في صفوف مانشستر ما يقارب 4 سنوات يعتقد أن وجود نيمار سيفيد الدوري الإنجليزي "سيكون وجوده في الدوري الإنجليزي تعزيزًا قويًا للدوري الإنجليزي. رؤيته ممتعة جدًا لكنني أدرك وجود لاعب مثله في فريقه سيطرح تساؤلات".

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

517048 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 8%فيكتور أوسيمين
517048 الأصوات

اختيارات المحررين