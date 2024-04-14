أرعب الملعب وركض خلفه دي روسي.. سقوط نجم روما يلغي مباراة أودينيزي

لحظات من الرعب في مباراة روما وأودينيزي...

شهدت مباراة روما أودينيزي، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإيطالي، لحظات من الرعب بعد سقوط إيفان نديكا، لاعب فريق ذئاب العاصمة بشكل مفاجئ، وخروجه من الملعب محمولًا على نقالة.

في الدقيقة 69 من المباراة، سقط إنديكا على الأرض دون تدخل مع أحد ولمس صدره، قبل أن يدخل طاقم الإسعاف ويحمل اللاعب على نقالة، وقبل أن يغادر الملعب أشار بإبهامه لطمأنة الجميع.

وخرج دي روسي، المدير الفني لروما بشكل مسرع إلى غرفة خلع الملابس، خلف اللاعب للاطمئنان عليه، وعند عودته طلب من الحكم إيقاف المباراة، لأن الفريق لن يكون قادرًا على مواصلة اللعب بسبب قلقهم.

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وفي الدقيقة 77 من اللقاء، قرر الحكم إيقاف المباراة وتعليق اللقاء، بسبب حالة نديكا، ومن المنتظر ان يتم استئناف اللعب من لحظة الإيقاف، في يوم يتم تحديده لاحقًا.

جدير بالذكر أن النتيجة كانت تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، عند إيقاف المباراة.