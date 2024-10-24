"ليس إنجليزيًا" أرسين فينجر يدافع عن مانشستر سيتي.. وينتقد تعيين توماس توخيل!

تصريحات قوية من المدرب الأسطوري لآرسنال

تحدث المدرب الفرنسي الأسطوري أرسين فينجر عن العديد من الملفات التي تخص كرة القدم الإنجليزية، التي يعد من بين أهم أسمائها، كونه من أهم مدربي آرسنال عبر التاريخ.

وفي حديثه عبر قناة "بي إن سبورتس" قال المدرب الفرنسي: "أشعر أن قواعد اللعب المالي النظيف اليوم يجب أن تتغير في الدوري الإنجليزي الممتاز. لأنهم يواجهون الآن منافسة من الدوريات الأخرى الذين غيروا قواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بهم".

وتأتي تعليقات فينجر في ضوء المعارك القانونية المستمرة بسبب مانشستر سيتي بشأن 115 تهمة بانتهاك اللوائح المالية حيث تورط النادي في تحقيق واسع النطاق من قبل رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى الرغم من خطورة الاتهامات، يعتقد فينجر أنه "في الوقت الحالي لا يمكنك تقبل أن ناديًا مثل مانشستر سيتي يتم اتهامه بـ 115 تهمة مختلفة في موسم كرة قدم واحد، أنا لا أؤمن بذلك".

وأردف: "يجب تغيير قواعد اللعب المالي النظيف وجعلها أكثر بساطة. لقد جاء ملاك النادي ولم يواجهوا أي جهة قضائية مالية حين أتوا، أيضًا تشيلسي نفس الشيء، اشتروا ما أرادوا من لاعبي فريقي في الماضي، لأنه لم تكن هناك قواعد للعب المالي النظيف".

كما تطرق فينجر لتعيين توماس توخيل مدربًا لإنجلترا، قائلًا إن الأمر غريب بعض الشيء بالنسبة له، قائلًا: "لأجعل الأمر بسيطًا قدر الإمكان، إذا كنت مدربًا لإنجلترا ولعبت ضد فرنسا، فلن أستطيع أن أغني النشيد الوطني لفرنسا، بالنسبة لي سأتمنى سماع نشيد بلدي من جهة أخرى، لماذا يجب أن يكون اللاعب من البلد نفسه وليس المدرب، لكن هذا مسموح به، فلا حرج في ذلك، وأنا أعتقد أنه (توخيل) مدرب وخيار مثالي".