"أرسلوا رسائل لخصومكم".. نصيحة نجم النصر السابق لانتزاع كأس الملك من الهلال

النصر يواجه الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين..

قدم هاشم سرور، لاعب فريق الكرة السابق بنادي النصر، نصيحة إلى جماهير العالمي، من أجل دعم الفريق الذي ينافس على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وحجز النصر مقعدًا في نهائي كأس الملك، بفوزه على الخليج بنتيجة (3-1)، في مباراة الدور نصف النهائي، على ملعب الأول بارك، ليضرب موعدًا مع غريمه التقليدي الهلال، الذي تأهل بعد تجاوز عقبة الاتحاد بنتيجة (2-1).

ونشر سرور تغريدة عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "جماهير النصر.. إذا تبون كأس الملك للنصر.. هذا الموسم افعلوا مثل ما أفعل؛ تفاءلوا بفريقكم وادعموا اللاعبين وابعدوا عن الانتقاد اللاذع الذي لا يفيد وادخلوا بتحديات بقوة فريقكم، لترفعوا من معنويات لاعبيكم ولترسلوا بهذا رسائل لخصوم فريقكم أنكم خلف ناديكم مهما حصل"

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ويستعد النصر لمواجهة الهلال، للمرة الخامسة هذا الموسم، حيث توج النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد الفوز على غريمه، في المباراة النهائية، بنتيجة (2-1)، ووقع كريستيانو رونالدو على ثنائية العالمي، وتجدد اللقاء في الجولة 15 من دوري روشن السعودي، وحقق الهلال فوزًا عريضًا بنتيجة (3-0)، وجاءت الثلاثية عن طريق سيرجي سافيتش وألكساندر ميتروفيتش (هدفين).

والتقى الفريقان في ختام بطولة كأس موسم الرياض، في فبراير الماضي، وفاز الهلال بالكأس، بعد تخطي عقبة النصر بنتيجة (2-0)، فيما تمكن الهلال من عبور النصر في نصف نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بنتيجة (2-1).

ومن المقرر أن يتجدد اللقاء بين النصر والهلال، في 17 مايو الجاري، على ملعب الأول بارك، في قمة الجولة 32 من دوري روشن السعودي، كما يلتقي الفريقان في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.