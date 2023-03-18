"أردت حماية أرقام ميسي في كأس الاتحاد" .. جوارديولا يرد ساخرًا على تبديل هالاند!

بيب جوارديولا فاض به الكيل!

أشاد المدرب الإسباني بيب جوارديولا بأداء لاعبه إرلينج هالاند بعد ما قدمه من مستويات أمام برنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات للحساب الرسمي للبطولة على "تويتر" وقال جوارديولا: "هو لاعب استثنائي نعم، لقد سجل ثمانية أهداف في ظرف أربعة أيام فقط، لقد لعبت لـ 11 عامًا في برشلونة وسجلت 11 هدفًا".

كما سخر من الاتهامات الموجهة له بإنه بدل هالاند ضد لايبزيج حتى لا يكسر رقم ليونيل ميسي بتسجيل خمسة أهداف في دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا عن ذلك: "هو لاعب رائع، لقد قمت بتبديله بعد الهدف الثالث حتى لا يكسر رقم ميسي الخاص بكأس الاتحاد الإنجليزي، هذا هو الهدف".

جدير بالذكر أن هالاند كان قد نجح في الوصول إلى هدفه رقم 42 هذا الموسم بعد الثلاثية التي سجلها ضد برنلي.