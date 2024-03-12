أملك الجودة والشخصية اللازمة للعب مع أكبر نادٍ في العالم"

أبدى النجم التركي الشاب أردا جولر، سعادته بتسجيله أول أهدافه بقميص ريال مدريد في شباك سيلتا فيجو بالدوري الإسباني.

واكتسح ريال مدريد ضيفه سيلتا فيجو بنتيجة (4-0)، الأحد الماضي على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن الجولة 28 من الليجا، حيث افتتح فينيسيوس جونيور الرباعية وختمها أردا جولر، بينما تكفل ثنائي سيلتا فيجو، باناديرو وكارلوس دومينيجز بتسجيل هدفين بالخطأ في شباكهما.

وقال جولر في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لريال مدريد: "كان من الرائع التسجيل في مثل هذه الأجواء المذهلة، أشعر بسعادة غامرة لأنني سجلت هدفي الأول، شكرًا لكل من دعمني".

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وأضاف: "آمل أن يكون هناك المزيد من الأهداف، أعلن أن هذا الأمر سيتكرر كثيرًا وسأعمل جاهدا لتحقيق ذلك، عندما انفردت بحارس المرمى، رأيت أنه يفقد مركزه، فأخذت الكرة إلى يميني وسددتها. ولحسن الحظ دخلت المرمى وأنا سعيد للغاية".

وتابع جولر: "لقد كان أداء الفريق جيدًا. أود أن أهنئ الفريق بأكمله على الفوز (4-0). نخوض موسمًا صعبًا حتى الآن، ولكن آمل أن تأتي أشياء أفضل بعد اليوم".

وختم: "أنا سعيد حقًا لوجودي هنا. إنه أفضل نادٍ في العالم، وعلى الرغم من صعوبة الأمر، أعتقد أنني أملك الجودة والشخصية اللازمة للارتقاء إليه".

ويتصدر ريال مدريد حاليًا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بفارق 7 نقاط عن جيرونا الوصيف، و8 عن برشلونة الثالث.