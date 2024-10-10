أردا جولر يوضح حقيقة خلافه مع أنشيلوتي .. ومونتيلا يحمل ريال مدريد مسؤوليته

"أريد تمثيل بلدي بأفضل طريقة ممكنة"

كشف أردا جولر، لاعب ريال مديد، حقيقة وجود خلافات مع كارلو أنشيلوتي المدير الفني للميرنجي في الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد ذكرت أن أردا جولر غير سعيد في ريال مدريد لأنه لا يحصل على دقائق تكفيه للمشاركة مع الفريق وأن علاقته مع أنشيلوتي باردة لهذا السبب.

وينتظم جولر في معسكر منتخب تركيا، استعدادًا لمواجهة الجبل الأسود وويلز في دوري الأمم الأوروبية، وخلال المؤتمر الصحفي سئل اللاعب التركي، عن علاقته بمدربه في ريال مدريد وحقيقة وجود خلاف بينهما.

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وقال جولر في هذا الشأن: "لا توجد مشكلة بيني وبين مدربي. أحصل على المزيد من وقت اللعب هذا العام. أريد تمثيل بلدي بأفضل طريقة ممكنة، كل شيء على ما يرام هناك".

وتابع جولر: "بالطبع أريد أن ألعب كل مباراة ولكن لا توجد مشكلة. أريد أيضًا خدمة المنتخب الوطني وتسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة".

جولر الذي كان لاعبًا في فنربخشه في الموسم قبل الماضي، لا يحظى بدقائق كافية مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث شارك في 10 مباريات مع الملكي، بمعدل دقائق بلغ 291 دقيقة، دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.

وفي نفس السياق، قال فينتشينزو مونتيلا، مدرب منتخب تركيا: "لا يمكننا أن نقرر مستقبل أردا جولر. ريال مدريد هو من سيقرر. أتمنى أن يلعب لاعبونا المزيد من المباريات، لكنك تعلم أن اللعب لريال مدريد يعني التواجد في بطولة كبيرة للغاية".