أردا جولر في ريال مدريد.. الكشف عن موعد التوقيع رسميًا

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن موعد وصول النجم التركي الشاب أردا جولر، إلى مدريد لتوقيع عقود انضمامه لفريق ريال مدريد هذا الصيف.
وكان جولر قد فضل ريال مدريد على برشلونة بعد صراع قوي بين الناديين على ضم اللاعب الشاب.
ووفقًا لصحيفة "فوتبول" و "ييني أسيك" التركية فإن أردا جولر سيطير إلى العاصمة الإسبانية غدًا الخميس لتوقيع العقود.
وأضافت التقارير، أن اللاعب اتفق مع إدارة ريال مدريد على حصوله على مبلغ 20 مليون بالإضافة إلى 20٪ نسبة من بيعه القادم.
ويبلغ جولر 18 عامًا ويلعب مع فريق فنربخشه التركي، وشارك في 35 مباراة مع فريقه بالموسم الماضي وسجل 6 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.
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