أردا توران : هذا النصاب جعل كل أموالي تختفي في لحظة!

يمر أردا توران نجم أتلتيكو مدريد وبرشلونة السابق بأوقات عصيبة، بسبب تعرضه لعملية نصب من العيار الثقيل أفقدته كل مدخراته.

صاحب الـ36 سنة كشف عن قيام "سيسيل إرزان" مدير إحدى الشركات في تركيا بالعاصمة إسطنبول، بإقناعه بالاستثمار في أحد الصناديق للحصول على أرباح خيالية.

وقال النجم التركي في المعتزل في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت" الإسبانية:"لقد خدعني وجعلني أشارك بأكثر من 13 مليون يورو، كل المال الذي كسبته بعد سنوات من العمل اختفى فجأة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولا يعتبر توران هو اللاعب الوحيد الذي تعرض للنصب من نفس الشخص، هناك أيضًا الحارس الأوروجوياني فرناندو موسليرا وغيره من اللاعبين في تركيا، حيث أبلغوا عن تعرضهم للاحتيال من قبل رئيس بنك دنيز التركي.

يذكر أن هذه المشكلة تضاف إلى الأزمات التي يعاني منها توران الذي يعمل حاليًا كمدرب لفريق أيوب سبور التركي، بعد تغريمه 3000 آلاف يورو الأسبوع الماضي لعدم التزامه بلوائح الاتحاد المحلي بضرورة تواجد أوراق اعتماد للمدربين خلال المباريات.