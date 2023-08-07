"أرجوكم كفى!" .. الشباب ينفجر أمام العروض الضخمة لحسان تمبكتي

الهلال، الاتحاد، الأهلي والنصر حاصرون تمبكتي بعروضهم، والمسؤولون ينفجرون..

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طفح الكيل بطلال آل الشيخ؛ المدير التنفيذي لنادي الشباب السعودي، أمام التقارير التي تتحدث عن عروض مغرية للاعب ناديه حسان تمبكتي، ليخرج معبرًا عن غضبه.

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التقارير تحدثت خلال الفترة الماضية عن صراع بين الرباعي الهلال، الأهلي، الاتحاد والنصر، للظفر بخدمات تمبكتي، سواء بمقابل مادي صافٍ أو في صفقات تبادلية، لكن في كل مناسبة نفى الشبابيون إمكانية التفريط في اللاعب.

أمام هذه التقارير، انفجر آل الشيخ أمام الصحفيين، إذ قال: "لن نتنازل عن أي نجم، أرجوكم كفى!، أسوأ أسوأ أسوأ أنواع المتعصبين للأسف من يلبس ثوب الإعلامي، هؤلاء أسوأ وأخطر شيء على كرة القدم، للأسف هناك عينة منهم رغم أننا نفينا أكثر من مرة رحيل أي نجم إلا أنهم لا يزالوا مصميين لأجل مصلحة ناديهم، ولأجل كونهم مشجعين".

وأضاف: "هناك مشجعين لهم فكر ونحترمهم، لكن البعض تمادى، سواء في طريقة طرحهم في بعض البرامج، إما أن يكونوا إعلاميين أو مشجعين، لكن الاثنين سويًا لا يصلح!".

يذكر أن صاحب الـ24 عامًا يرتبط بعقد مع الشباب يمتد لنهاية موسم 2026-2027م، وينافس معه حاليًا على لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023م، إذ وصل لنصف النهائي، وفي انتظار مواجهة الهلال السعودي، بعد غدٍ الأربعاء.

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