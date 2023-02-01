أرجنتيني جديد يُهدد عرش كريستيانو رونالدو

يبدو أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي؛ سيظل مرتبطًا بالأرجنتين فبعد منافسته لسنوات مع قائدها ليونيل ميسي، ظهر نجم أرجنتيني آخر ليزاحمه.
انتقل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة من بنفيكا إلى تشيلسي مقابل 107 مليون جنيه إسترليني.
انتقال نجم الأرجنتين الشاب المتوج بكأس العالم مؤخرًا مع بلاده أزاح قائد البرتغال، رونالدو إلى المركز التاسع في قائمة أغلى 10 صفقات في كرة القدم على مر التاريخ.
القائمة التي يتصدرها البرازيلي نيمار بانتقاله لباريس سان جيرمان بعد فسخ عقده مع برشلونة بالشرط الجزائي مقابل 198 مليون جنيه إسترليني.
رونالدو كان يحتل المركز الثامن بالقائمة بانتقاله إلى يوفنتوس من ريال مدريد مقابل 100 مليون جنيه إسترليني. لكنه تراجع للمركز التاسع بعد انتقال إنزو.
قائمة أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم:
|الترتيب
|اللاعب
|الفريق
|المبلغ
|1
|نيمار
|باريس سان جيرمان
|198 مليون إسترليني
|2
|كيليان مبابي
|باريس سان جيرمان
|166 مليون إسترليني
|3
|إيدين هازارد
|ريال مدريد
|150 مليون إسترليني
|4
|فيليبي كوتينيو
|برشلونة
|145 مليون إسترليني
|5
|عثمان ديمبيلي
|برشلونة
|136 مليون إسترليني
|6
|جواو فيليكس
|أتلتيكو مدريد
|114 مليون إسترليني
|7
|أنطوان جريزمان
|برشلونة
|108 مليون إسترليني
|8
|إنزو فيرنانديز
|تشيلسي
|107 مليون إسترليني
|=9
|بول بوجبا
|مانشستر يونايتد
|100 مليون إسترليني
|=9
|جاك جريليش
|مانشستر سيتي
|100 مليون إسترليني
|=9
|كريستيانو رونالدو
|يوفنتوس
|100 مليون إسترليني
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