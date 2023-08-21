أرتيتا يحسمها رسميًا .. هل يرحل جابرييل إلى الاتحاد السعودي؟

مدافع آرسنال دخل قائمة الاتحاد بعد فشل صفقة حسان تمبكتي، فماذا قال أرتيتا عن العرض السعودي؟

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المدافع البرازيلي جابرييل ماجاليايش؛ محترف آرسنال الإنجليزي، هو أحدث المنضمين لقائمة الأهداف السعودية خلال ما تبقى من الميركاتو الصيفي الجاري، وتحديدًا أهداف الاتحاد.

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العميد يبحث عن قلب دفاع، لتعويض غياب قائده المصري أحمد حجازي، الذي أجرى عملية بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة في نهاية الموسم الماضي 2022-2023م.

ووفقًا للتقارير السعودية فإن جابرييل حاليًا هو هدف النمور، مؤكدة أن أنمار الحائلي؛ رئيس النادي الجداوي، اجتمع بالفعل باللاعب أمس الإثنين، خلال تواجده في العاصمة البريطانية "لندن".

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لكن ميكيل أرتيتا؛ المدير الفني للجانرز، حسم مصير هذه الصفقة سريعًا، قبل أن يكثر الحديث عن العرض السعودي..

الصحفيون خلال مؤتمر مدرب آرسنال بالأمس، توجهوا للأخير بسؤال حول ما إذا كان العرض السعودي هو سبب استبعاد جابرييل من أول مباراتين للفريق في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي، ليرد أرتيتا بحسم..

"لا شيء من هذا القبيل على الإطلاق، الأمر يتعلق بتصورنا لكل مباراة، ورغبتي في الدفاع والهجوم بطريقة معينة على أرض الملعب، وهو ما ساعدنا على الفوز في المباراتين، أما عن موقف جابرييل من المشاركة، فسيتم الدفع به في الكثير من المباريات المقبلة".

يذكر أن صاحب الـ25 عامًا مرتبط بعقد مع الجانرز يمتد لنهاية موسم 2026-2027م، ويعد هو أمل الاتحاد بعد فشل مفاوضاته مع المدافع المحلي حسان تمبكتي، الذي انتقل رسميًا من الشباب إلى الهلال.

SHAHID