أرتيتا عن فرصة سون الضائعة: عائلتي ركضت حول الطاولة، ومايكل جوردان شرح كل شيء!

واحدة من أبرز اللقطات في البريميرليج هذا الموسم

كشف ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، عن رد فعله على فرصة سون هيونج مين الضائعة أمام مانشستر سيتي، والتي قد تؤدي إلى ضياع الدوري الإنجليزي من فريقه.

يوم الثلاثاء الماضي، ومع تأخر توتنهام بهدف نظيف ضد سيتي، وجد سون نفسه في موقف واحد ضد واحد مع الحارس البديل ستيفان أورتيجا، ليُهدر فرصة سانحة للتعادل، قبل أن يحرز الضيوف الهدف الثاني عن طريق إرلينج هالاند، ليعتلي فريق المدرب بيب جوارديولا صدارة البريميرليج بفارق نقطتين عن آرسنال قبل الجولة الأخيرة.

أرتيتا تحدث عن هذه اللقطة قبل مباراة إيفرتون، غدًا، الأحد، مستشهدًا بإحدى مقولات نجم كرة السلة العالمي مايكل جوردان، حيث قال الإسباني:"لقد شرح الأمر عدة مرات، أتيحت له فرصة حصد الفوز لفريقه أكثر من مرة، في بعض الأحيان سجل وفي مناسبات أخرى فشل، وهذا هو جمال الرياضة ولا يمكن فعل أي شيء حيال ذلك".

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وأضاف:"أطفالي وعائلتي بأكملها كانت تركض حول الطاولة وأيديهم على رؤوسهم، يمكنك تخيل ذلك، وهذا هو سحر الكرة عمومًا، أن تتاح لك فرصة تجربة هذه اللحظات بجانب أسرتك وزملائك، ولا تنسوا أن هذا الموقف تكرر منذ 8 أو 10 مباريات".

ويلعب آرسنال ضد إيفرتون وهو بحاجة إلى تحقيق الفوز فقط للحفاظ على حظوظه في الفوز بالدوري الإنجليزي، وفي الوقت ذاته يحتاج إلى أي تعثر من سيتي ضد وست هام بنفس التوقيت، سواء تعادل أو خسارة لانتزاع اللقب بالجولة الأخيرة من البطولة.