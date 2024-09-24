أرتيتا عن "الفنون الشريرة" : قدوتي هو مورينيو ولا أستمع للافتراضات!

المدرب البرتغالي كان له تأثير على المدير الفني للمدفعجية

عمل مع أرسين فينجر كلاعب وبيب جوارديولا كمساعد مدرب، ولكن ميكيل أرتيتا قرر اختيار العدو الأشد لهما لاتخاذه كقدوة له في آرسنال.

الفريق اللندني تعرض لانتقادات عديدة في الفترة الأخيرة بسبب ما أطلق عليه جون ستونز لاعب مانشستر سيتي بـ"الفنون الشريرة"، وذلك بسبب الأسلوب الدفاعي للفريق أمام حامل لقب الدوري الإنجليزي يوم الأحد الماضي، بالمواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.

وعندما سُئل أرتيتا عن هذا الأمر قال في المؤتمر الصحفي لمواجهة بولتون في كأس رابطة المحترفين:"تأثرت بمورينيو كثيرًا، أعتقد أنك يجب عليك التعلم من المدربين الكبار ومحاولة فهم أسباب نجاحهم، ولكن لو ذهبت الأمور في اتجاه مختلف، فهل لديك القدرة على التكيف؟".

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وعن اتهامات ستونز لآرسنال باستخدام "فنون شريرة" مما أدى لإصابة رودري بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي قال الإسباني:"أفضل دائمًا الحقائق على الكلمات والافتراضات، وكما قلت من قبل، أنا أبحث عن الحقائق فقط، لذلك دعونا نرى من سيكون متاحًا بفريقنا غدًا وبعد ذلك يمكننا الحديث عن هذه الأساليب الشريرة".

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وجاءت تصريحات أرتيتا قبل مواجهة المدفعجية، غدًا، الأربعاء، ضد بولتون، في إطار الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وسط شكوك حول ظهور بعض اللاعبين مثل ريكاردو كالافيوري وبن وايت.