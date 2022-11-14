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أرسنال

أربعة فقط أفضل .. انطلاقة آرسنال تدخل تاريخ البريمييرليج

هدى عزيز
2:39 م غرينتش+3 14‏/11‏/2022
Arteta-Odegaard-Arsenal
آرسنال فينجر بعث من جديد؟

حقق نادي آرسنال واحدة من أفضل بدايات الأندية الإنجليزية في عصر الدوري الإنجليزي الممتاز.

كتيبة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا حققت 12 انتصار في أول 14 مباراة مقابل التعرض لهزيمة وتعادل وحيد، بمجموع نقاط 37 نقطة.

وحقق أربع أندية فقط بداية مماثلة لآرسنال أو أفضل منها، بداية من مانشستر سيتي في موسم 2017/2018، وليفربول 2019/2020 حيث جمعوا 40 نقطة كأفضل من حققوا بداية في البريمييرليج.

في المقابل انفرد مانشستر سيتي بجمع 38 نقطة في أول 14 مباراة موسمي 2011/2012 و2018/2019، بينما يتساوى آرسنال مع كلًا من تشيلسي موسم 2005/2006، ومانشستر يونايتد 1993/1994 بجمع 37 نقطة.

يُذكر أن الأندية السالف ذكرها تمكنت في النهاية من حصد لقب الدوري الإنجليزي، فهل ينجح آرسنال في التتويج باللقب في نهاية الموسم؟

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