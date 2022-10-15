أراوخو : لو كان الأمر بيدي لأعدت ميسي إلى برشلونة!

يريد صناعة اسمه الخاص بعيدًا عن العظماء

أكد المدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو أنه كان سيوقع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ويُعيده إلى برشلونة لو كان يعمل بمنصب المدير الرياضي للنادي.

ميسي رحل عن برشلونة في صيف عام 2021 وانضم إلى باريس سان جيرمان ويرتبط بعقد مع النادي الفرنسي حتى يونيو 2023، ومع ذلك لم تتوقف التكهنات حول عودته إلى برشلونة.

أراوخو الذي يعاني حاليًا من إصابة ستحرمه من المشاركة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد، تحدث إلى 'Club del Deportista' للكشف عن رايه في عودة ميسي لكامب نو.

ماذا قال مدافع برشلونة؟

اللاعب قال في تصريحاته:"لو كنت مديرًا رياضيًا للنادي كنت سأوقع مع ميسي".

وعن العمل مع تشافي:"لقد عملنا معًا لفترة من الوقت، الأمور كانت صعبة في البداية، لكنه جاء للنادي بأفكار جديدة وأشياء لم يتم القيام بها في السنوات الأخيرة".

وأضاف:"هو يحاول إعادة فلسفة برشلونة مرة أخرى وأعتقد أن الوقت الحالي هو الموعد المناسب لحصد ثمار العمل الذي يقوم به منذ وصوله".

المقارنة بالعظماء والحذر من بنزيما

المدافع الأوروجوياني قال عن مقارنته بجيرارد بيكيه ودييجو جودين وكارليس بويول:"يجب أن أصنع المساحة الخاصة بي وإظهار قدرتي على تحقيق الإنجازات التي حققوها، ولكن الأهم هو صناعة اسمي الخاص".

برشلونة يستعد لمواجهة ريال مدريد، غدًا، الأحد، في كلاسيكو جديد بالدوري الإسباني، لذلك قام أراوخو بتحذير فريقه من المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وقال خلال حديثه:"هو يتمتع بحركات ذكية للغاية وجودة عالية، يعرف متى يتوقف ومتى يمرر الكرة لزملائه، عليك دائمًا توخي الحذر الشديد عندما تلعب ضده".

متى يعود أراوخو؟

مدافع برشلونة تعرض لإصابة في العضلة المقربة في الساق، وأجرى عملية جراحية في فنلندا بنهاية شهر سبتمبر الماضي.

ومن المتوقع غياب اللاعب عن منتخب أوروجواي في كأس العالم بشهر نوفمبر القادم، إلا لو حدثت مفاجأة غير متوقعة، ويبدو الاحتمال الأقرب في الوقت الحالي هو ابتعاده عن الملاعب حتى بداية عام 2023.