"أراه لاعبًا في برشلونة" .. جوان لابورتا يفجر مفاجأة بشأن برناردو سيلفا!

جوان لابورتا يؤكد احتمالية وصول برناردو سيلفا إلى برشلونة..

عاد اسم البرتغالي برناردو سيلفا نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للارتباط من جديد بنادي برشلونة برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، حيث يعد البرتغالي الدولي هدفًا قديمًا للمدرب تشافي هيرنانديز الذي يراه لاعبًا مثاليًا لخططه.

برشلونة يعرف بالفعل الصعوبات الاقتصادية التي قد تواجهه من أجل إتمام التعاقد مع برناردو سيلفا، لكن جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني فتح الباب واسعًا أمام التعاقد مع البرتغالي.

لابورتا، وفي مقطع فيديو نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، التقى ببعض مشجعي برشلونة، وسئل عما إذا كان سيتعاقد مع برناردو سيلفا.

ليرد لابورتا قائلًا: "أود ذلك الآن"، مؤكدًا أنه يرى البرتغالي كلاعب في برشلونة بالفعل.

برشلونة يمكن أن يحاول إقناع مانشستر سيتي بالحصول على خدمات سيلفا على سبيل الإعارة مع بند شراء إلزامي في الصيف المقبل، رغم معارضة بطل الدوري الإنجليزي حتى الآن للتفريط في نجمه.

يذكر أن عقد برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2025، لكن لديه اتفاق مع مدرب بيب جوارديولا بالسماح له بالمغادرة طالما طلب البرتغالي تغيير المشهد، وأن يكون العرض المقدم مرضيًا للنادي الإنجليزي.