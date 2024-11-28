"أراك من بعيد!".. برشلونة ينضم لحملة السخرية من ريال مدريد بعد الخسارة من ليفربول

"غلطة الشاطر بألف!".. مثل ينطبق على كل هزيمة لريال مدريد

تهكم الحساب الرسمي لنادي برشلونة باللغة العربية على ريال مدريد الذي تكبد هزيمة من ليفربول بهدفين نظيفين في دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الكتالوني باللغة العربية صورة لنجم الفريق رافينيا من تدريبات الفريق، مع عبارة: "أراك من بعيد!".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذه الجملة على الأغلب ليست حسنة النية، في ظل احتلال برشلونة للمركز الثالث بمرحلة الدوري في المسابقة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الرابع والعشرين.

هذا ما حدا ببعض الجماهير إلى إكمال وصلة التهكم، حيث أشار أحد المعلقين على التغريدة إلى حساب ريال مدريد العربي مع عبارة: "ترى نقصدك!".

وفاز برشلونة على بريست في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة، بينما تكبد ريال مدريد هزيمته الثالثة في المباريات الخمس حتى الآن.