"أراد إبعاده عن كأس العالم" .. هجوم على بيلي "المنافق" بعد تعديه على مارتينيز

شهدت مباراة مانشستر يونايتد مع أستون فيلا تجدد الاشتباك بين ليساندرو مارتينيز، مدافع يونايتد، وليون بيلي، جناح فيلا، عقب بدايتها في مباراة الدوري.

مباراة الفريقين بالدوري التي انتهت 3-1 لصالح فيلا على أرضه شهدت "كوع" من مارتينيز في صدر بيلي، ولكن الحكم وتقنية الفيديو لم يتدخلا، ولم يقع طرد الأرجنتيني.

مباراة الخميس بكأس كاراباو التي فاز بها يونايتد 4-2 تجدد بها النزال بين الثنائي، ولكن هذه المرة الجامايكي هو من اعتدى على مدافع يونايتد وحاول ضربه في ركبته.

No but seriously that was a clear intention from Bailey to deny Martinez a World Cup. Sickening. (Don’t remind about the elbows, I know) https://t.co/Z65mHYNjkG

اللقطة أثارت غضب جمهور يونايتد بسبب تصرف اللاعب الذي كاد يكلف مارتينيز التعرض لإصابة قوية قد تبعده حتى عن كأس العالم مع بلاده على حد تعبيرهم، ووصفوه بالمنافق بسبب تصريحاته بحق التحكيم.

Very disappointed in the referees today, I couldn’t breath for a second after getting elbowed twice in my rib. The linesman went on to say I shouldn’t be saying anything because I was doing just the same thing to Martinez. Sometimes I don’t understand why we got VAR. SMH.