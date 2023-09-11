"أذاب جسدي" .. بول بوجبا يكشف كواليس تحوله للإسلام

نجم وسط يوفنتوس وكلام من القلب عن الإسلام

في حديث لا يُوصف إلا بأنه "حديث القلب"، كشف بول بوجبا نجم وسط يوفنتوس كواليس وأسباب تحوله لديانة الإسلام، موضحًا كيف تحسنت حياته للأفضل بعد تلك الخطوة.

النجم الفرنسي الذي تواجد في السعودية مؤخرًا لأداء مناسك العُمرة أكد خلال حواره مع قناة الجزيرة القطرية أن دخوله الإسلام كان نقطة تحول كبيرة في حياته، مشيرًا إلى أن ذلك ساعده كثيرًا على الصعيد الشخصي.

وأضاف "دخولي الإسلام كان تغييرًا كبيرًا في حياتي، عرفت حينها لماذا أنا هنا وأن هناك إلهًا واحدًا فقط علينا اتباعه، وقد ساعدني كثيرًا في حياتي، مع عائلتي وأطفالي وحتى كرة القدم. الإسلام ساعدني لأفتح عيني".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف حول أسباب تحوله للإسلام "كان لدي الكثير من الأصدقاء المسلمين، وكنت أراهم كيف يتصرفون وكيف يُصلون معًا ويصومون رمضان ويذهبون للمسجد، اعتدت أن آكل معهم وأحببت حقًا مشاركة تلك اللحظات معهم. قلت لنفسي "ذلك الدين ما يُناسبني"، وحين بدأت الحديث عن الإسلام والبحث عنه أيقنت أنه الدين المناسب، صليت مرة وقد ذاب قلبي تمامًا، ذاب جسدي وكأنه وجد مكانه. قلت هنا هذا هو، هذا هو ديني".

وأتم بوجبا حديثه قائلًا حول التغيير الذي أحدثه به دخوله للإسلام "حياتي كانت تتمحور حول كرة القدم، فقط كرة القدم، كنت أغضب جدًا وأجن حين ألعب سيئًا، أبقى لعدة أيام في وضع صعب. الإسلام جعلني أشعر أنني لا أخسر أبدًا، أكون فائزًا حتى في اللحظات السيئة، فهي تمنحني الخبرة وتصقل عقليتي وتجعلني أنضج أكثر. حين تتبع الله وتؤمن به لا تكون إلا فائزًا".

يُشار إلى أن بوجبا ارتبط بالانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي هذا الصيف، ولا يُستبعد أبدًا قدومه خلال يناير أو الصيف القادم.