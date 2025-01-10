تكشف أديداس عن حذاء Predator 25 المستوحى من تاريخه والمطور ليلائم الهدافين العصريين

تتوفر المجموعة الأساسية لحذاء Predator 25 بأسلوب جريء، وذلك من خلال لون رمادي وأحمر يجسد شخصية الحذاء واللاعبين الذين يحرزون الأهداف به

تكشف أديداس اليوم عن أحدث إصدار من تشكيلة Predator الأسطورية، Predator 25، والتي تمزج بين ألوان وعناصر تصميم من الأرشيف، مع تحديثات تقنية تمهد الطريق لجيل جديد.

يزيد حذاء Predator 25 من حدة اللون الأحمر النابض الشهير على اللسان الكلاسيكي الذي يزين الجزء العلوي بالكامل، ليذكر بكل وضوح بجرأة روح الحذاء الأسطورية.

يميل التصميم أكثر إلى ماضيه مع إشارة واضحة لحذاء Predator Accelerator (1998)، مع خطوط سوداء مموجة تمتد عبر خطوط أديداس الثلاثة التي تظهر الآن على الجزء الجانبي ووسط الحذاء. تم إضافة علامة "Predator" الجديدة على الحذاء والتي تظهر على جانب الكعب واللسان.

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يقول سام هاندي، مدير عام قسم كرة القدم في أديداس: لطالما كانت علامة Predator قائمة على تجاوز حدود تصميم الأحذية - بداية من منتج غير بشكل أساسي مشهد اللعبة. في العام الماضي قمنا بالعودة إلى الأرشيف لإعادة اللسان الأسطوري إلى جيل جديد من اللاعبين. بالنسبة لحذاء Predator 25، نركز على منحه المزيد من الشخصية من خلال قصة مرئية تذكر بالصفات المحبوبة لأساطير سابقين. من ناحية الأداء، قمنا بتعديل وتطوير تقنيات الأداء الموجودة لابتكار شيء مميز للغاية لعام 2025."

يصل حذاء Predator 25 مع بنية علوية حديثة - بما في ذلك تقنية STRIKESKIN مطورة، أعيد تصميمها لتعزيز الثبات بين الحذاء والكرة، من خلال كميات أكبر من عناصر طويلة ومطاطية على منطقة التسديد في الحذاء. لتحسين القياس والإحساس، تم وضع HYBRIDTOUCH 2.0 مرة أخرى على الجزء العلوي للحذاء، لكن مع طبقات أقل لتقليل الوقت اللازم لارتداء الحذاء، وتوفير قياس مخصص أكثر، مع توفير راحة إضافية في مناطق أساسية للراحة ولمسة ناعمة على الكرة.

Goal Ar / Adidas

يعود لسان الحذاء بعناصر جديدة لتوفير تسديدات وحماية أفضل، بما في ذلك طبقة إضافية من الرغوة لحماية القدم وعناصر مطاطية جديدة تحسن اللمسة والإحساس عند تسديد الكرة.

بعد تقديم ناجح في العام الماضي، تعود أيضاCONTROLFRAME 2.0 - وهي صفيحة خفيفة الوزن تدعم الثبات والتسارع والحركة الدائرية السريعة للاعبين من خلال تفاصيلها الدقيقة على مدار الحذاء وإطار الكعب الخارجي.

قالت أليسيا روسو: " يتمحور بالنسبة لي حذاء Predator حول الجرأة والتعبير عن أسلوبك على أرض الملعب - من الطريقة التي يدعم فيها أهدافك إلى روعة تصميمه. جزئي المفضل في الحذاء هو اللسان، وهو أفضل في هذا الحذاء الجديد، والألوان خيالية - أنا متحمسة للعب فيه هذا العام ورؤية ما يمكنني القيام به أمام المرمى".

سيتوفر حذاء Predator 25 بإصدار مع وبدون أربطة، بالإضافة إلى تصميم كلاسيكي بأربطة مع لسان مطوي، وسيتم ارتداءه على أرض الملعب من قبل بعض أكثر اللاعبين شهرة في اللعبة - بما في ذلك Aitana Bonmati و Jude Bellingham و Alessia Russo و Pedri والكثير غيرهم.

Predator 25 يتوفر للشراء ابتداءً من 16 يناير في متجر أديداس وبعض المتاجر المختارة وعبر الإنترنت على adidas.com.