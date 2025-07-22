أطقم نادي الأهلي السعودي الأساسية والاحتياطية لموسم 2025/26 ستكون متوفرة خلال الصيف

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أديداس ونادي الأهلي السعودي يطلقان الطقمين الأساسي والاحتياطي لموسم 2025/26 احتفالا بالإرث والهوية والتطور

القميص الأساسي الجديد مستوحى من النخلة، التي تعتبر شعار ثقافي مهم ورمز لهوية النادي

يتميز القميص الاحتياطي بخطوط مائلة عصرية تعيد ابتكار تصميم كلاسيكي وتربط بين ماضي النادي ومستقبله

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المملكة العربية السعودية، 22 يوليو، 2025 - تكشف أديداس اليوم مع نادي الأهلي السعودي بكل فخر عن الأطقم الرسمية الأساسية والاحتياطية لموسم 2025/26 - بتصميمين مميزين يكرمان إرث النادي العريق وطموح المستقبل.

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يمثل نادي الأهلي، بصفته أحد أعرق الأندية في المملكة العربية السعودية، أكثر من مجرد كرة قدم. مع أكثر من 88 عاماً من الإرث وربط أجيال من المشجعين الشغوفين ولعب دورٍ حيويٍ في تشكيل قصة كرة القدم السعودية.

يتألق القميص الأساسي لعام 2025/26 باللون الأخضر الأسطوري للنادي، ويتميز بتصميم مستوحى من النخلة على الجهة الأمامية، وهي إشارة قوية وأنيقة إلى إرث نادي الأهلي وجذوره العميقة التي تمتد عبر جميع أنحاء المنطقة. وتحتفل مجموعة الألوان الخضراء بالتقاليد في الوقت الذي تجسد فيه طاقة العصر الجديد للنادي وعشاقه.

يضفي قميص النادي الاحتياطي لمسة عصرية على تصميم كلاسيكي أبيض مع خط مائل يكرم حقبة شكلّت هوية النادي البصرية. يحكي قصة رحلة نادي الأهلي عبر الزمن، ويكرم الماضي في الوقت الذي يعكس فيه التطور المطلوب للبقاء في أعلى المستويات ضمن كرة القدم الحديثة. يجمع التصميم بين الأجيال، ليكون قطعة ربط بين المشجعين القدامى والمجموعة الجديدة من المشجعين.

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صممت الأطقم الأساسية والاحتياطية الجديدة لتوفير الأداء والراحة وتتميز بتقنية أديداس AEROREADY لتحكم بالرطوبة وتهوية تجعلها ملائمة للمباريات وغيرها.

قال بلال فارس، نائب رئيس والمدير العام لأديداس الأسواق الناشئة: "نادي الأهلي يتحلى بالإرث العميق والفخر المحلي. من خلال هذه الأطقم، أردنا أن نعكس ارتباط النادي بالثقافة السعودية عبر القوة الرمزية للنخلة، مع إعادة تقديم عناصر تصميم كلاسيكية تربط الماضي بالحاضر. إنها تشكيلة تربط بين التاريخ والمجتمع والطموح."

وأضافت باربرا بيغي، المدير التجاري الرئيسي في فريق الأهلي جدة: "نحن فخورون في نادي الأهلي بتكريم جذورنا ونتطلع دائماً إلى المستقبل، وتعكس هذه الأطقم تلك الروح بشكل مثالي. تجسد تصاميم الأطقم الأساسية والاحتياطية قيم نادينا. وتسمح لنا الشراكة مع أديداس بإضفاء الحياة إلى هويتنا من خلال التصميم، ونحن متحمسون لرؤية لاعبينا والمشجعين وهم يرتدون هذه الأطقم بكل فخر هذا الموسم."

سيتم إطلاق الطقم الأساسي والاحتياطي للنادي الأهلي السعودي لموسم 2025/26 الجديد في كأس كومو 2025، وسيتوفر في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال الصيف.

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Adidas

عن أديداس لكرة القدم:

تعتبر أديداس الشركة الرائدة عالميا في مجال كرة القدم. إنها المورد الرسمي لأهم بطولات كرة القدم في العالم ، مثل كأس العالم FIFA ، وبطولة أوروبا UEFA ، ودوري أبطال أوروبا UEFA ، ودوري كرة القدم الرئيسي. ترعى adidas أيضًا بعضًا من أفضل الأندية في العالم بما في ذلك Real Madrid و Manchester United و Arsenal و FC Bayern Munich و Juventus ، بالإضافة إلى اتحادات كبرى مثل منتخب ألمانيا (DFB) وإسبانيا (RFEF) وبلجيكا (RBFA) والأرجنتين (AFA) وإيطاليا (FIGC) ابتداءً من يناير ٢٠٢٣. أديداس أيضًا شريك لبعض أفضل الرياضيين في اللعبة بما في ذلك ليو ميسي ومحمد صلاح وباولو ديبالا وكريم بنزيما وكاتارينو ماكاريو وجود بيلينغهام وفيفيان ميديما وترينيتي رودمان وجينيفر هيرموسو وسيرج غانابري وبيدري وجواو فيليكس وليندسي هوران وويندي رينارد.

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