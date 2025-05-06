أديداس وبايرن ميونخ يكشفان عن القميص الاحتياطي الجديد المستوحى من ملعب أليانز أرينا لموسم 2025/26

يحتفل القميص الاحتياطي الجديد بالذكرى السنوية الـ20 لملعب النادي أليانز أرينا

قميص بايرن ميونخ الاحتياطي الجديد متوفر عبر متاجر بايرن ميونخ ومتاجر أديداس مختارة

كشفت أديداس، عن الطقم الاحتياطي الجديد لنادي بايرن ميونخ لموسم 2025/26، احتفالا بمرور 20 عاما على تأسيس ملعب أليانز أرينا، حيث يكرم أحدث قميص احتياطي ملعب النادي الأسطوري، وهو متوفر للشراء ابتداء من اليوم.

ويتألق القميص بطبعة ترمز إلى موطن الفريق، مع لمحة لمغامرات أيام مباريات خارج الديار، وهو مستوحى من منظر جبال الألب البافارية كما تظهر من ملعب أليانز أرينا، ويعبر اللون عن الساعة الذهبية لأوقات الصباح الباكر في ميونخ، وهو وقت يجتمع فيه عشاق الفريق للتوجه إلى مباريات خارج الديار لمساندة الفريق في ألمانيا وأوروبا والعالم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويتميز القميص بلمسات من ألوان عصرية لأطقم سابقة وطبعة مرجان ومعادن أفقية مشرقة مستوحاة من شروق الشمس وبدايات الصباح الباكر للمشجعين في أيام مباريات خارج الديار.

ويشمل هذا القميص عناصر تقليدية من تاريخ النادي ويمزجها بتصميم عصري على مدار القميص، بما في ذلك خلف الشعار، ليدمج بأناقة عناصر أساسية للنادي بمظهر وإحساس جديد.

FC Bayern & Adidas

وتم استخدام تفاصيل زرقاء كحلية عبر شعار النادي الشهير وشعار أديداس وشعار الراعي والخطوط الثلاثة التي تظهر على أكتاف القميص.

وكلمسة أخيرة مميزة على التصميم، يضم القميص رسمة صغيرة لملعب على الجزء الخلفي من ياقة الرقبة وعبارة "FC Bayern München" على أطراف الأكمام البرتقالية المضلعة.

وقال يورغن راين، مدير التصميم: "كمشجع كرة قدم، لا يوجد أجمل من شعور الاستيقاظ لمباراة خارج الديار. البداية المبكرة والتوتر والأجواء المشوقة. إنها قمة كرة القدم. أخذنا الإلهام من هذا الإحساس وعبرنا عنه في تصميم قميص بايرن ميونخ الاحتياطي الجديد في الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية الـ20 لأحد أكثر الملاعب شهرة في كرة القدم الأوروبية".

وصنع القميص للأداء العالي وللمساعدة على تزويد اللاعبين بالثقة للعب تحت الضغط، حيث يتميز هذا القميص خفيف الوزن بأحدث تقنيات أديداس.

وصمم إصدار القميص للاعبين بتقنية HEAT.RDY باستخدام مواد متطورة لزيادة تدفق الهواء للحفاظ على انتعاش اللاعبين، بينما يتميز إصدار المشجعين بتقنية AEROREADY تستخدم مواد تتخلص من العرق وتمتصه للحفاظ على جفاف الجسم.

FC Bayern & Adidas

النسخة الخاصة بالملعب ونسخة الجماهير من الطقم متوفرتان للشراء ابتداءً من اليوم عبر متاجر نادي بايرن ميونخ، ومتاجر تجزئة مختارة، وعبر الإنترنت على adidas.com/football.