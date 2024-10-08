"أديداس" تنتصر على "نايكي".. لامين يامال على خطى ميسي وصلاح!

الإسباني لامين يامال يكتب التاريخ مع برشلونة

لن تكون مكانة لامين يامال مقتصرة على الملعب فقط، في ظل ما يقدمه من أداء مهول رفقة برشلونة في الآونة الأخيرة، جعله نجم الشباك الأول داخل النادي الكتالوني.

يامال عليه منافسة قوية للغاية منذ مطلع العام وزادت حدتها بعد بطولة اليورو، وذلك بين كبريات العلامات التجارية المتعلقة بأزياء اللاعبين.

وفقًا لموقع Footy Headlines، يستعد يامال للانضمام إلى ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية ثماني مرات، ونجم ريال مدريد جود بيلينجهام وأيقونة ليفربول محمد صلاح فيما يعرف بـ"فريق أديداس المميز".

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هذا الفريق مكون من اللاعبين ذوي الشعبية والتأثر الأعلى، ويسمح لكل لاعب من بين الفريق بالحصول على شعاره الخاص، علامته التجارية، ومجموعة الأحذية الخاصة به.

وفي فبراير 2024، نجحت "أديداس" في إلغاء جدوى اهتمام "نايكي" للموافقة على شراكة طويلة الأمد مع يامال مستغلين تعاقد العلامة الأمريكية مع النادي الكتالوني.

استمرت أسهم يامال في الارتفاع منذ ذلك الحين، حيث لعب دور البطولة مع برشلونة وإسبانيا بينما حصل أيضًا على مكان في قائمة المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية.

سيعمل يامال الآن مع أديداس لبناء علامته التجارية الخاصة، وهناك احتمال أن يحل محل ميسي كوجه دعائي أول لعلامة "أديداس" في ظل استمرار ارتفاع أسهمه دون توقف.