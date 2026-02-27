Goal.com
ADIDAS Italy 70s jerseyadidas
Angelica Daujotas

ترجمه

أديداس تعيد إحياء مجد الأزوري بقميص إيطاليا التراثي لعام 1970

تكريم من أحد هواة جمع التذكارات لعقد كرة القدم الأكثر شهرة في إيطاليا.

كشفت شركة adidas والاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) النقاب عن القميص الجديد لإيطاليا 1970، وهو إصدار مستوحى من التراث ويكرّم أحد أكثر العقود شهرة في تاريخ الأزوري.

يستوحي القميص تصميمه من الطراز الكلاسيكي في السبعينيات، ويحتفي بالعصر الذي ساهم في تشكيل هوية إيطاليا الكروية العالمية. تعيد هذه القطعة التذكارية تصور الطراز القديم بلمسة عصرية، مما يجعلها قطعة لا غنى عنها لمشجعي المنتخب الإيطالي ومحبي ثقافة كرة القدم القديمة.

ADIDAS Italy 70s jersey - close upaddias

يتميز قميص إيطاليا 1970s بشعار FIGC التاريخي الذي استخدم طوال العقد، مما يبرز أصالة الطراز الكلاسيكي. فوق درع Tricolore، تظهر كلمة "ITALIA" باللون الأصفر الذهبي الغامق، مما يبرز المظهر الكلاسيكي للقميص.

على الجانب الأيسر من الصدر، يكتمل المظهر التراثي بشعار adidas Trefoil الأبيض المحدد باللون الأسود - في إشارة إلى هوية adidas الراسخة وجاذبية العصر الذهبي لكرة القدم التي لا تفنى.

كشف لاعب كرة القدم الإيطالي الشهير أليساندرو ديل بييرو النقاب عن القميص في عرض "Unexpected" خلال أسبوع الموضة في ميلانو، حيث جمعت أديداس بين الرياضة والموضة والثقافة في عرض فريد من نوعه.

ADIDAS Italy 70s jersey 2adidas

يؤكد هذا الإطلاق التزام أديداس بالاحتفاء بتاريخ كرة القدم خارج الملعب، وربط الرياضة بأسلوب حياة أوسع نطاقًا ولحظات ثقافية.

قميص إيطاليا 1970 متوفر اعتبارًا من اليوم، 27 فبراير، في متاجر أديداس ومتاجر التجزئة المختارة ومتاجر FIGC وعلى الإنترنت على adidas.co.uk/football-jerseys.

سواء كنت من مشجعي Azzurri منذ زمن طويل أو من محبي أزياء كرة القدم الكلاسيكية، فإن هذا الإصدار التراثي يقدم قطعة كلاسيكية من تاريخ كرة القدم الإيطالية.

