أديداس تُطلق الأطقم الأساسية والاحتياطية الجديدة بالكامل للاتحاد الجزائري لكرة القدم

الأطقم الجديدة مستوحاة من إرث كرة القدم الجزائرية وثقافة الجزائر الغنية.

ستكون القمصان الأساسية والاحتياطية متوفرة على موقع أديداس ولدى متاجر مُختارة من أديداس اعتبار من 14 أكتوبر.

قامت أديداس اليوم بكل فخر بالكشف عن الأطقم الأساسية والاحتياطية الجديدة للمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم. تحتفل هذه القمصان بإرث كرة القدم الغني للجزائر وهويتها الثقافية وتستوحي أسلوبها من لباس الكاراكو التقليدي وهو لباس جزائري تاريخي معروف بتطريزاته الذهبية المعقدة. تجمع هذه الأطقم بين هذه الحرفة التقليدية الشهيرة وابتكارات أديداس المتطورة في مجال الألبسة الرياضية ليلتقي الماضي بالمستقبل.

يتميّز الطقم الأساسي الأبيض والاحتياطي الأخضر بكلمة "الجزائر" مُطرزة باللغة العربية على الجهة الخلفية والتي ترمز للوحدة والفخر والتواصل بين الجزائريين حول العالم. يعكس هذا التصميم التزام أديداس ليس فقط تجاه أداء الاتحاد، بل أيضاً تجاه التمثيل الثقافي من خلال كرة القدم.

يُصاحب إطلاق الألبسة الجديدة فيلماً يقوم بسرده مُغني الراب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية Rim’K، حيث يُسلط فيه الضوء على الجذور العميقة التي تربط بين كرة القدم والمجتمع. يتجاوز الفيلم الذي تمّ تصويره في الجزائر العاصمة كرة القدم ليسرد قصص أبناء الجزائر اليومية من أصحاب المقاهي والحلاقين وعُشّاق كرة القدم الذين يعيشون هذا الارتباط المتين والعميق بين كرة القدم والحياة اليوميّة. تجتمع هذه القصص مع نجوم المنتخب الجزائري من أمثال رامي بن سبعيني، حسام عوار، سعيد بن رحمة، أمين غويري، ورامز زروقي، للاحتفال بكرة القدم الجزائرية والإرث الثقافي للجزائر.

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adidas

تهدف أديداس بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى تقوية ارتباطها بالمجتمع الجزائري من خلال ابتكار أطقم رياضيّة تتجاوز حدود الرياضة لتمزج الثقافة بالتقاليد وأسلوب الحياة. تعكس هذه الأطقم بتفاصيلها المتنوعة من التطريز إلى تقنيات الألبسة الرياضية العصرية، الهوية الوطنية والأداء الرياضي القوي.

تُمثل هذه الأطقم المصنوعة 100% من مواد مُعاد تدويرها إحدى حلول أديداس للمساعدة على القضاء على النفايات البلاستيكيّة بينما تساعد مادة AEROREADY على الحفاظ على جفاف اللاعبين داخل الملعب وخارجه.

ستكون الأطقم الأساسية والاحتياطية الجديدة متوفرة ابتداءً من 14 أكتوبر عبر الإنترنت ولدى متاجر مُختارة من أديداس احتفالاً برحلة الجزائر المستمرة في كرة القدم وإرثها الثقافي الغني.