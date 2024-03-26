أدلة جديدة "خطيرة" تدمغ اتهامات مانشستر سيتي بالفساد المالي!

اتهامات جديدة خطيرة تواجه السيتيزن

يواجه مانشستر سيتي ربما واحدًا من أخطر اتهامات الفساد المتعلقة بقواعد اللعب المالي النظيف، في سياق آخر مختلف عن سياقات الموازنات الذي تم الاعتياد على طرحه خلال السنوات الماضية.

الاتهامات الجديدة تتعلق بانتهاكات ترتكبها شركة الاتحاد الراعية للنادي والتي تنضوي تحت ملاءة ملاك مانشستر سيتي فيما يتعلق بالالتزامات المادية المباشرة تجاه النادي.

صحيفة "دير شبيجل" الألمانية أشارت في تقرير خطير إلى أن شركة الطيران الإماراتي دفعت 8 ملايين جنيه إسترليني فقط من التزاماتها البالغة 67.5 مليون جنيه إسترليني تجاه السيتي خلال مدة التعاقد، بينما تم تعويض البقاي عن طريق تمويل أسهم "غير معلن" من الملاك أنفسهم!.

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إذا تورط ملاك السيتي في تلاعب من هذا النوع، فسيمثل هذا خرقًا واضحًا ليس فقط لمراجعي حسابات النادي المستقلين، بل فيما يتعلق بمحكمة التحكيم الرياضي.

لكن صحيفة "ذا ميرور" تؤكد أن طرح شركة الاتحاد الإماراتية للبورصة ينفي كثيرًا من هذه الاتهامات، لأن خطوة شبيهة لابد أن تتضمن إقرارًا بالكشف عن كامل الحسابات المالية الخاصة بالشركة وملاكها.