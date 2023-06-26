"ادفع من مرتبك" برشلونة يصدم تشافي ويرفض طلبه!

لماذا رفض برشلونة طلب تشافي؟

ذكرت تقارير صحفية اليوم الإثنين، أن إدارة نادي برشلونة رفضت طلبًا من مدرب الفريق تشافي هيرنانديز بشأن مرتبات طاقمه الفني.

ويستعد فريق برشلونة لبداية فترة إعداده للموسم الجديد يوم 10 يوليو المقبل، وكان تشافي واثقًا من أنه سيتم تجديد عقده قبل 30 يونيو الجاري على الرغم من الصعوبات التي يواجهها النادي ماديًا.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" قرر تشافي الانتظار وإعطاء الأولوية للنادي لضمان توظيف لاعبين مهمين لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد.

ويتبقى عام في عقد تشافي مع برشلونة لكن النادي أبدى استعداده لتمديد عقده حتى قبل الفوز بلقب الدوري الإسباني، وكشف أسطورة إسبانيا في تصريحات صحفية له أنه بعد إقصاء برشلونة أمام ريال مدريد في كأس الملك بنتيجة 4-0 في كامب نو، نزل جوان لابورتا إلى غرفة تبديل الملابس وأخبره أنه يريد تجديد عقده الآن.

وأكدت الصحيفة، أن تشافي فضل تأجيل مناقشة تجديد عقده حتى يتم حسم منافسات الدوري الإسباني لبدء المفاوضات وجلس ممثلو المدرب بالفعل عدة مرات مع النادي ومن نقاط التفاوض أن المدرب يريد أن يحصل طاقمه الفني أيضًا على زيادة في رواتبهم مثله بينما النادي رفض وقال له إن من زيادة عقده يمنح منها زيادة لمساعديه.