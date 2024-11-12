أدريانو : أصبحت مهووسًا بإهدار حياتي وأردت صفع مدير إنتر على أذنه بسبب هذا الطلب!

نهاية حزينة لمسيرة النجم البرازيلي

بعد رؤيته مؤخرًا وهو يشرب البيرة حافي القدمين في الشوارع، خرج النجم البرازيلي السابق أدريانو، من أجل الكشف عن أسرار غير منشورة من مسيرته المهنية التي انتهت بطريقة مأساوية.

أدريانو سبق له اللعب لأندية مثل إنتر وفلامنجو وروما خلال مشواره مع كرة القدم، وارتدى قميص بلاده في 48 مناسبة، ولكنه اعتزل مبكرًا بسبب دخوله في حالة اكتئاب حادة بعد وفاة والده.

وقال اللاعب في كلماته التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:"أحب كلمة الضياع، ليس فقط بسبب طريقة نطقها، ولكن لأنني أصبحت مهووسًا بإهدار وإضاعة حياتي، أنا بخير على هذا النحو وأستمتع بتلك الوصمة في حياتي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"لا أتعاطى المخدرات كما يحاولون إثبات ذلك، لست متورطًا في أي جريمة، ولكن بالطبع كان من الوارد حدوث ذلك، أنا لا أحب النوادي الليلية، أشرب بشكل يومي نعم، والسؤال هنا.. كيف يصل شخص مثلي إلى هذا الحد من الشرب كل يوم تقريبًا".

وواصل حديثه:"لا أحب تقديم التفسيرات للآخرين، ولكن إليكم تفسيرًا واحدًا، أنا أشرب لأن الوفاء بالوعد ليس بالأمر السهل، ويزداد الأمر سوءًا في سني".

وعن وقته في إيطاليا:"لقد تحطمت، أدمنت الفودكا، أنا لا أبالغ، لقد شربت كل هذا القرف وحدي، ملأت مؤخرتي به وكنت أبكي طول الليل، فقدت وعيي كثيرًا على الأريكة لجلوسي عليها من أجل الشرب والبكاء".

وعن محاولة مالك إنتر السابق ماسيمو موراتي لمساعدته:"قالوا لي إننا نريد إخبارك بشيء ما، ليس هناك ما نخجل منه، الأمر حدث ويحدث للكثيرين، لذلك نود إرسالك إلى مكان خاص في سويسرا من أجل إعادة التأهيل والعلاج من الاكتئاب".

وواصل حديثه:"لم أفهم ما الذي يتحدثون عنه، أخبرتهم أنني لست مجنونًا، وقلت للرئيس هل حقًا تريد إرسالي إلى مستشفى الأمراض العقلية؟ بدأت أشعر بالتوتر خلال الاجتماع لأنها فكرة سخيفة".

وعن جداله الحاد مع ماركو برانكا مدير إنتر بتلك الفترة:"أخبرني المحامي الخاص بي أن النادي كان قلقًا بسبب المنشطات، ووجدت برانكا يتحدث معه في أحد الأيام، لذلك توجهت له بنفسي وسألته إن كان يعتقد أنني أشرب المخدرات، أجاب أنهم قلقون بشأني، ووقتها كنت أود أن أفتح يدي وأصفعه على أذنه".

يذكر أن صاحب الـ42 سنة تواجد في إنتر خلال الفترة من 2001 إلى 2009، وعاد بعدها إلى البرازيل من أجل اللعب لفلامنجو، وخاض عدة تجارب مع روما وكورينثيانز وأتلتيكو بارانينسي وميامي يونايتد، قبل اعتزال كرة القدم بشكل نهائي في مايو 2016.