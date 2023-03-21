أدخل صديقته خلسة لغرف ملابس اللاعبين .. إيقاف مراسل في الدوري الإنجليزي لسوء استخدام وظيفته!

سوء استخدام الوظيفة يكاد يطيح به منها!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن واقعة مثيرة للجدل في إحدى الشبكات الشهيرة الناقلة للدوري الإنجليزي عبر التلفاز، تسبب فيها أحد المراسلين.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن"، والتي أكدت أن المراسل تم إيقافه عن العمل في ملعب النادي الذي حدثت فيه الواقعة.

وكان المراسل قد أدخل صديقته خلسة إلى غرفة ملابس الفريق، في غياب أي لاعب، وهو أمر غير مسموح، حتى له هو بشكل شخصي.

وتم كشف الواقعة عن طريق عمال النادي الذين طالبوا المراسل وصديقته بالخروج من غرف الملابس وإخلاء المكان الذي لم يكن من المسموح لهم بالتواجد فيه من الأساس.

وتنص قواعد عمل المراسل على تواجده في المناطق المخصصة له وليس من ضمنها غرف ملابس اللاعبين، وبحسب ما ذكرت الصحيفة فقد لا يعود للعمل في ذلك النادي من جديد.