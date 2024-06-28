"أخي تعرض للإصابة" .. مدافع إنجلترا يشكو من قذف عائلات اللاعبين بالبيرة في المدرجات

حالة من الغضب لدى الجماهير الإنجليزية

قال إزري كونسا مدافع منتخب إنجلترا، إن لاعبي الفريق قاموا بالاطمئنان على عائلاتهم، بعد قيام الجماهير بقذفهم بالبيرة بعد التعادل مع سلوفينيا في يورو 2024.

إنجلترا استهلت اليورو بفوز جيد على صربيا بهدف دون رد، قبل أن تتعادل مع الدنمارك 1/1 وسلوفينيا 0/0، لتقوم الجماهير بمهاجمة اللاعبين والمدرب جاريث ساوثجيت، رغم العبور إلى دور الـ16 كمتصدر للمجموعة.

كونسا قال في تصريحات نشرتها صحيفة "جارديان" البريطانية:"لم نتحدث عن الأمر، ولكن عرفنا به عندما وجدنا عائلاتنا تم غمرها بالمشروبات الكحولية التي ألقت عليهم، نحن نعلم أن هذه الأمور تحدث في كرة القدم، لذلك نفضل عدم التركيز فيها والمضي قدمًا".

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وأضاف:"هناك أطفال في المدرجات مع عائلاتهم، لذا علينا الاطمئنان عليهم والسؤال عما إذا كانوا بخير، ما حدث لم يكن لطيفًا، لكن هناك الكثير من اللاعبين الذين يتمتعون بخبرة كبيرة وقاموا بتجربة هذه الأشياء على مستوى الأندية".

وتابع:"أخي أصيب وعدد قليل من الأشخاص الآخرين، لكننا لم نتحدث عن ذلك كثيرًا، ولا يمكننا فعل أي شيء تجاه هذا الأمر، المشروبات قذفت عليهم من جميع الزوايا".

جدير بالذكر أن كونسا الذي يلعب لأستون فيلا ظهر كبديل غير مستخدم في أول ثلاث مباريات لإنجلترا في اليورو، ومن غير المتوقع مشاركته في مواجهة سلوفاكيا يوم الأحد القادم في دور الـ16 من البطولة.