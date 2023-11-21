أخيرًا يلقى بعض التقدير .. رونالدو ينافس ميسي ومبابي وهالاند على جائزة مرموقة

بعد فترة من التجاهل، عاد رونالدو من جديد إلى صورة المنافسة على الجوائز المرموقة..

SHAHID

عاد البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي للمنافسة على الألقاب الفردية بعد فترة من التجاهل، حيث تم إدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في عام 2023 من جلوب سوكر.

جوائز جلوب سوكر، المقدمة من مجلس دبي الرياضي، يتم تقديمها سنويًا في مدينة دبي الإماراتية منذ عام 2010، وقد اكتسبت أهمية بالغة منذ ذلك الوقت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتضم قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر 2023، 36 لاعبًا، يأتي رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي على رأسهم.

وإلى جانب الثنائي الكبير، هناك أيضًا كريم بنزيما نجم الاتحاد السعودي، وياسين بونو حارس مرمى الهلال.

فيما لم تغب أسماء تقليدية عن صورة المنافسة على الجائزة، مثل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، والنرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الإنجليزي وزملائه في الفريق الحاصل على الثلاثية، كيفين دي بروينه، وخوليان ألفاريز، وفيل فودين، وجاك جريليش، وروبن دياش، وإيدرسون.

ويعد رونالدو أكثر لاعب تتويجًا بجائزة جلوب سوكر لأفضل لاعب في العالم، حيث سبق له حصد الجائزة 6 مرات آخرها في عام 2019، واللاعب الوحيد الذي حققها أكثر من مرة.

SHAHID