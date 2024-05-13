أخيرًا .. وكيل جابي فيجا يحسم مستقبله مع الأهلي

الكثير من الجدل حول الشاب الموهوب

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حسم أخيرًا بيني زاهافي مستقبل موكله جابي فيجا مع ناديه الأهلي السعودي، وذلك بعد الكثير من الإشاعات حول عودته إلى أوروبا وتحديدًا ناديه السابق سلتا فيجو.

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صانع الألعاب الإسباني كان قد أثار جدلًا كبيرًا الصيف الماضي حين وافق على الانضمام للأهلي رغم ارتباطه بالانتقال إلى أندية أوروبية كبيرة مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي، وقد هاجمه البعض وعلى رأسهم الألماني توني كروس نجم وسط الريال.

فيجا العائد من الإصابة حديثًا ويُتوقع أن يدخل قائمة مباراة الأهلي أمام أبها القادمة في دوري روشن السعودي ارتبط مؤخرًا بالعودة إلى الدوريات الأوروبية، لكن وكيله نفى ذلك تمامًا.

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إذ قال لموقع "Winwin" القطري "فيجا لن يعود إلى أوروبا، سيبقى مع الأهلي".

يُشار إلى أن الأهلي تعاقد مع فيجا خلال سوق الانتقالات الصيفي الأخير مقابل 30 مليون يورو.

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